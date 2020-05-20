اعتبرت النائبة ديما جمالي في مداخلة اليوم، خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية والمخصص لمناقشة الخطة الاقتصادية الحكومية "ان الخطة تهدف إلى تغيير الهوية الاقتصادية للبنان والانقلاب على القطاع المصرفي والنظام الليبرالي، كما انها تنتهك مبادئ دستورية راسخة مثل الملكية الخاصة، دون ان ننسى انها تفتقر إلى قائمة أولويات وخريطة طريق وإطار زمني لتنفيذ الإصلاحات".
وكشفت جمالي "أن الخطة تلحظ أرقاما متفائلة بالنسبة للنمو الاقتصادي حيث أنه متوقع الوصول الى نمو + 3,1% بالعام 2024 بعد ان كان -13,8% في العام 2020، في وقت يلحظ الاقتصاديون ان لبنان بحاجة إلى أكثر من 3 - 4 سنوات ليعود الى نمو مستدام وايجابي، ومن الممكن ان ننتظر اكثر من 10 سنوات ليعود الناتج القومي مثل ما كان قبل الازمة نظرا للأزمات المصرفية والمالية المستجدة".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي بمداخلة خلال اجتماع لجنة المال: الخطة الحكومية تهدف لتغيير الهوية الاقتصادية للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.