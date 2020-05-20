وزني التقى حواط وبحثا بموضوع تحويلات وزارة الاتصالات إلى الخزينة

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ وزير الاتصالات، ​طلال حواط​، ومدير عام ​هيئة أوجيرو​، ​عماد كريدية​ وجرى البحث بموضوع تحويلات ​وزارة الاتصالات​ إلى الخزينة ووضع آلية تطبيقية لقانون ​موازنة​ 2020. إضغط للمزيد

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