تلاسن بين جهاد الصمد وميشال معوض في جلسة اللجان النيابية

وقع تلاسن واشكال بين النائبين ​جهاد الصمد​ و​ميشال معوض​ في جلسة ​اللجان النيابية​ المشتركة التي تناقش موضوع العفو العام. وسُمعت أصوات النواب الى خارج قاعة الاجتماع. وفي وقت سابق، إلتأمت الجلسة النيابية المشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة، العمل، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، الصناعة والتخطيط، وعلى جدول اعمالها مجموعة من اقتراحات القوانين كالعفو العام ومكافحة هدر الغذاء والسرية المصرفية.

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