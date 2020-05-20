الخزعلي: مسألة إنهاء الوجود العسكري في العراق والمنطقة هي مسألة حتمية

أشار الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، إلى أنه "يمر علينا يوم القدس هذا اليوم وبلدنا العراق الحبيب ودول المنطقة العربية والإسلامية بل والعالم أجمع يعيش ظروفاً وتحديات خاصة بل ومتقدمة في مسألة الصراع بين الحق والباطل، والإسرائيلي لم يكن ضرره مقتصراً على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني، وانما ضرره لكل العالم العربي والإسلامي. وما تواجده في فلسطين إلا ذريعة لتحقيق هذا الهدف".
واعتبر في حديث تلفزيوني، أن "قصة الصهاينة مع العراق هي قصة طويلة بدأت منذ زمن طويل وكان من ضمنها وليس كلها الإشارة إلى الاحتلال الأميركي إلى تدمير البنى التحتية للدولة العراقية وحلّ الجيش العراقي وإلغاؤه، فالادارة الاميركية تظن أن بإغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ستطفئ جذوة المقاومة".
وشدد على أن "مسألة إنهاء الوجود العسكري في العراق والمنطقة هي مسألة حتمية وهي الهدف الذي من أجله جاهد سليماني والمهندس".
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