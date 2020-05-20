طالبت المتحدثة باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ريبيكا ريباريتش، جميع السفن الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن 100 متر من سفن البحرية الأميركية في المياه والمضائق الدولية.
ولفتت ريباريتش إلى أنه "قد يتم اعتبار السفن المسلحة التي تقترب لمسافة أقل من 100 متر من سفينة بحرية أميركية على أنها تهديد وتخضع لإجراءات دفاعية مشروعة".
ومن الجدير بالكر أن السفن الإيرانية كانت اقتربت في وقت سابق من شهر نيسان الماضي من سفن أميركية، حيث وصلت إلى مسافة نحو 9 أمتار.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الأميركية تطالب السفن المسلحة بالابتعاد 100 متر من السفن الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.