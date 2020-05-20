البحرية الأميركية تطالب السفن المسلحة بالابتعاد 100 متر من السفن الأميركية

طالبت المتحدثة باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ريبيكا ريباريتش، جميع السفن الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن 100 متر من سفن ​البحرية الأميركية​ في المياه والمضائق الدولية.

ولفتت ريباريتش إلى أنه "قد يتم اعتبار السفن المسلحة التي تقترب لمسافة أقل من 100 متر من سفينة بحرية أميركية على أنها تهديد وتخضع لإجراءات دفاعية مشروعة".

ومن الجدير بالكر أن ​السفن الإيرانية​ كانت اقتربت في وقت سابق من شهر نيسان الماضي من سفن أميركية، حيث وصلت إلى مسافة نحو 9 أمتار.