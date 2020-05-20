الخارجية الإيرانية: تشكيك ترامب باستقلال الصحة العالمية محاولة واهية

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إلى أن "تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مهنية واستقلال هذه المنظمة، محاولة واهية جاءت في الوقت الخطأ".
وتعليقًا على رسالة ترامب إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، شدد موسوي على أنه "في الوقت الذي تعرضت السلامة العالمية إلى الخطر وهي في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن الدولي والقيادة القائمة على المعرفة، يشكك دونالد ترامب في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بمهنية واستقلال هذه المنظمة".
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