أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان "إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية، وان خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس".
ولفتت الوزارة الى انها "تهيب بكافة المواطنين، عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام، وعدم التحرك إلا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة"، موضحة انه "تم رصد 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية في غزة: إمكانية ظهور إصابات بكورونا داخل القطاع قائمة رغم التدابير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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