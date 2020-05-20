بومبيو: الخطر الأكبر بالشرق الأوسط هو إيران ولدينا رؤية سلام ستمنح الفلسطينيين حياة أفضل

ابدى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، ان "استغرابه تدمير الصين لعينات من فيروس كورونا، فالصين تمنع المحققين من الدخول إلى مواقع انتشار فيروس كورونا، والعالم تكبد خسائر مالية كبيرة بسبب الصين".
وشدد بومبيو على ان "الخطر الأكبر في الشرق الأوسط هو إيران، ولدينا رؤية سلام ستمنح الفلسطينيين حياة أفضل"، معلناً "فرض عقوبات اميركية على وزير داخلية إيران لتسببه في مقتل متظاهرين سلميين".
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