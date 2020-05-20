بومبيو: الخطر الأكبر بالشرق الأوسط هو إيران ولدينا رؤية سلام ستمنح الفلسطينيين حياة أفضل

ابدى ​وزير الخارجية​ الاميركي ​مايك بومبيو​، في ​مؤتمر صحفي​، ان "استغرابه تدمير ​الصين​ لعينات من ​فيروس كورونا​، فالصين تمنع المحققين من الدخول إلى مواقع انتشار فيروس كورونا، و​العالم​ تكبد خسائر مالية كبيرة بسبب الصين".

وشدد بومبيو على ان "الخطر الأكبر في ​الشرق الأوسط​ هو ​إيران​، ولدينا رؤية سلام ستمنح ​الفلسطينيين​ حياة أفضل"، معلناً "فرض ​عقوبات​ اميركية على وزير داخلية إيران لتسببه في مقتل متظاهرين سلميين".

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