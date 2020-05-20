الصحة الموريتانية: تسجيل 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلن مدير ​وزارة الصحة​ الموريتانية سيدي ولد الزحاف، خلال ​مؤتمر صحفي​ حول وضعية تطور وباء ​كورونا​، إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 50 حالة مؤكدة جديدة، وبهذا ترتفع حصيلة المصابين في مختلف مناطق البلاد إلى 131 مصابا، موضحا أن من بين هذه ال​حالات​ 108 من المخالطين و7 حالات وافدة.

ولفت الى ان "5 حالات من ضمن الـ131 حالة هي حالات معقدة تطلبت علاجا مركزاً، و114 حالة بدون أعراض، بينما تم شفاء 6 حالات وتسجيل 4 ​وفيات​".