خارجية فرنسا: سنعتبر أي تحرك إسرائيلي لضم أراض بالضفة الغربية انتهاكا خطيرا

أعلن ​وزير الخارجية​ الفرنسي جان إيف لو دريان، أن سلطات ​فرنسا​ ستعتبر "أي تحرك من ​إسرائيل​ لضم أجزاء من ​الضفة الغربية​ انتهاكاً خطيراً". وأكد لو دريان أن "فرنسا تعمل مع شركائها الأوروبيين للتوصل إلى إجراءات ورد مشترك في حال قررت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية".

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