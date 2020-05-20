الدفاع التركي: التوازنات بليبيا تغيرت بعد دعم أنقرة لقوات حكومة الوفاق

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، أن آخر التطورات في ​ليبيا​ وتغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد، جاءت بعد تقديم ​أنقرة​ الخدمات الاستشارية و التدريبات لقوات ​حكومة الوفاق​ الوطني، معتبرا أن "التوازنات في ليبيا بدأت تتغير عقب الخدمات الاستشارية والتدريبات التي قدمها ​الجيش التركي​ لقوات حكومة السراج".

وشدد أكار على أن "قوات حكومة الوفاق الوطني حققت نجاحا كبيرا في ليبيا"، مجددا التأكيد على أن أنقرة "تتعامل في ليبيا مع حكومة الوفاق الوطني ورئيسها السراج المعترف بها من قبل ​الأمم المتحدة​".