الخزانة الأميركية تعلن فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران تشمل وزير الداخلية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران تشمل وزير الداخلية الإيرانيعبد الرضا رحماني فضلي.
وكانت الخزانة الأميركية أعلنت في وقت سابق أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة" الصينية، بسبب أنشطة متعلقة بإيران".
كما أنها فرضت مؤخرًا عقوبات على إيران، تشمل 15 فردا و5 كيانات إيرانية. كما أن العقوبات تشمل 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.
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