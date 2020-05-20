أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ فرض جولة جديدة من العقوبات على ​إيران​ تشمل وزير الداخلية الإيراني​عبد الرضا رحماني فضلي​. وكانت الخزانة الأميركية أعلنت في وقت سابق أن "​الولايات المتحدة​ فرضت عقوبات على شركة "​شنغهاي​ سينت لوجيستكس المحدودة" الصينية، بسبب أنشطة متعلقة بإيران​". كما أنها فرضت مؤخرًا عقوبات على ​إيران​،​ تشمل 15 فردا و5 كيانات إيرانية. كما أن العقوبات تشمل 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية تعلن فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران تشمل وزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.