المطران حنا: لا كرامة لهذه الأمة من دون القدس ومن دون عودتها لأصحابها

وجه ​المطران عطا الله حنا​ في ذكرى يوم ​القدس​ العالمي، التحيّة إلى "الأحرار من الأمة العربية الذين يؤكدون أن ​فلسطين​ هي قضيتهم المركزية، وان التطاول على القدس هو تطاول على تراثنا ووجودنا وعراقة انتمائنا إلى هذه الأرض المقدسة"، مشيراً الى انه "في يوم القدس العالمي نذكر جميع أبناء الأمة بواجباتهم الروحيّة والانسانيّة والوطنيّة فلا تتركوا القدس لوحدها، فلا كرامة لهذه الأمة من دون القدس ومن دون عودتها لأصحابها".

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