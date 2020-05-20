الصحية الإندونيسية: تسجيل 693 حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، انه "تم تسجيل خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية أكبر حصيلة يومية في عدد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​، حيث بلغت 693 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19189 مصاباً، اضافة الى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في ​إندونيسيا​ إلى 1242، بينما تعافى 4575 مريضاً".

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