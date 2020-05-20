أشار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى أن "التطورات الأخيرة في ليبيا وتغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد جاءت عقب الخدمات الاستشارية والتدريبات التي قدمها الجيش التركي لقوات حكومة السراج"، منوّهًا بأن "قوات حكومة الوفاق حققت نجاحاً كبيراً في ليبيا".
وجدد آكار تأكيده أن "أنقرة تتعامل في ليبيا مع حكومة الوفاق الوطني ورئيسها السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة"، موضحًا أن "الجيش التركي هو الأكثر نجاحًا من حيث العدد المنخفض للإصابات مقارنة بجيوش العالم، وهذا نجاح كبير فعلًا".
كما أفاد بأن "هذا نجاح كبير فعلا"، موضحًا أن "عملياتنا ضد الإرهاب شمالي سوريا والعراق مستمرة وجرى تحييد 1411 إرهابيا منذ مطلع كانون الثاني".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: عملياتنا ضد الإرهاب شمالي سوريا والعراق مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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