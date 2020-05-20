ترامب: عدم كفاءة الصين تسببت بقتل عدد كبير من الأشخاص في العالم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن "عدم كفاءة الصين في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بقتل عدد كبير من الأشخاص في العالم"، مضيفا: "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص".
وأضاف "أكون ممتنا لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".
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