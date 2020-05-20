شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى تشارك وزارة الصحة المصرية بمليون ريال فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت رابطة العالم الإسلامي وبناء على توجيه مباشر من الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى وزارة الصحة المصرية والسكان مليون ريال فى إطار المساندة الانسانية التى تقدمها رابطة العالم الإسلامي لدعمها للمجتمعات الإسلامية وغيرها فى إطار رسالتها البشرية. وقام مدير مكتب رابطة العالم الاسلامي بالعاصمة المصرية بتسليم الدفعة الى وزارة الصحة المصرية والسكان لمواجهة فيروس كرونا كوفيدا 19 ، وبدورها قدمت وزارة الصحة بتوجيه الشكر لرابطة العالم الاسلامي على هذا الدعم Advertisements علما أن رابطة العالم الاسلامي تكفل 15,068 يتيما على مستوي الجمهورية عبر أكثر من أربعين جمعية خيرية بالجمهورية ومعتمدة لدي وزارة التضامن المصرية، وأكد مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة الاستاذ محمد فرغلي أن توجيهات معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي دائما حافز لنا بعملنا بداخل جمهورية مصر العربية مما جعل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم معاليه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لدوره التنويري والإنساني.

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