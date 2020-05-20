شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية: ندرس تجهيز حجر صحي خاص بالمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه نادى بمبدأ جماعية القيادية وحريص على تنفيذه، ويهتم بكل صغيرة وكبيرة تخص النقابة، ويبذل ما يستطيع لرعاية المحاماة والمحامين، ولكنه لا يستطيع أن يقوم وحده بكل العمل، وأنه في حاجة لمشاركة جميع المحامين، جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نقيب المحامين، أن المحامي إبراهيم سعودي وضع متطوعا تصوراً متكاملاً لإدارة الأزمة الراهنة، وستناقشه اللجنة لإقرار الخطوات اللازمة، متابعا "احتاج إلى جهد كافة المحامين وأفكارهم البناءة، واللجنة مفتوحة لكل من يريد التطوع ".

وكشف "عطية"، عن تخصيصه خط تليفوني للجنة، موجها رسالة للجنة قائللا : "أنتم أصحاب الاختصاص الأصيل في وضع الخطة وإجراءات التصدي والحجر والعلاج، عضو مجلس النقابة ماجد حنا، والمحامي هاني دردير، اقترحا تخصيص نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر كحجر صحي للمحامين، فوافقت على المقترح، وأبدت فرعية جنوب الجيزة موافقتها، وتواصل المحامي ثروت بخيت عضو مجلس النواب مع الوزارة وقررت بعدم ملائمة المكان."

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واستطرد نقيب المحامين : "هناك اقتراحات بتخصيص عمارات النقابة بمدينة رأس البر، وعمارات النقابة بالساحل الشمالي، وشاليهات النقابة بعجيبة في محافظة مرسى مطروح، وسنتواصل مع نقباء النقابات الفرعية التابعة لهم، وعقب موافقتهم سنتواصل مع وزارة الصحة لتجهيزها واستخدامها كحجر صحي للمحامين المصابين بفيروس كورونا المستجد".















