586 ألف طالب بأولى ثانوي يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أدى 586 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، اختبار مادة الكيمياء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت في 29 إبريل 2020 واستمرت حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبا وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية.