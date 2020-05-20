"الأمن العام": ضبط 186 قطعة سلاح وينفذ 78 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 186 قطعة سلاح ناري، و202 مخدرات، وتنفيذ 78698 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط تشكيلين عصابيين ضما (5 متهمين) ارتكبوا (2 حادث متنوع)، (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، (196) دراجة نارية مخالفة، (18986) مخالفة مرورية وفحص (73) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم وتم اتخاذ الإجراءات

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.