إصابات كورونا في بيلاروس تتجاوز الـ 32.4 ألف حالة والوفيات بلغت 179 شخصا

محمد اسماعيل - القاهرة - مينسك- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية اليوم الأربعاء، تسجيل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم ليصل الإجمالي إلى 32 ألفا و426 حالة، وتوفي أربعة مصابين ليصل عدد المتوفين الكلي إلى 179 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك لروسية عن المكتب الصحفي للوزارة: " عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 32426 حالة. وتم إجراء 387673 فحصًا مخبريا، وتوفي خلال الفترة كاملة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد 179 شخصا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أمراض مزمنة أخرى".

وأوضحت وزارة الصحة أن 11415 تماثلوا للشفاء من عدوى فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء الجمهورية.

ومع تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في بيلاروس عتبة الـ 30 ألفا، لم يتم حتى الآن فرض حجر صحي في البلاد بغض النظر عن تحذيرات منظمة الصحة العالمية، واعتبارا من 20 أبريل تم استئناف الدراسة في المدارس.

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