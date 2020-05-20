الأمم المتحدة: كورونا يهدد 10 ملايين طفل بسوء التغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن هناك نحو 10 ملايين طفل في أنحاء العالم معرضون لخطر سوء التغذية بسبب أزمة جائحة كورونا.

وذكر خبراء البرنامج في بيان اليوم الأربعاء أن القيود المفروضة على الانتقال والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة قد تؤدي إلى سوء حاد في التغذية لدى الأطفال الصغار على وجه الخصوص.

Advertisements

وأعرب الخبراء عن خشيتهم من أن يزداد سوء التغذية المهدد للحياة جراء الجائحة بنسبة 20%، خاصة في الدول الفقيرة، مشيرين إلى أن الجائحة تهدد العائلات التي تعتمد على الأجور اليومية أو التحويلات من الأقارب في الخارج.

وقالت لورين لانديس، مديرة قسم التغذية لدى برنامج الأغذية العالمي: "إذا لم نتحرك الآن، ستواجه الأجيال القادمة خسائر فادحة في الأرواح والصحة والإنتاجية".

وبحسب البيانات، هناك حاليا ملايين الأطفال دون الخامسة وأمهات حوامل يعتمدون بالفعل على الطعام الخاص الذي يتلقونه من برنامج الأغذية العالمي، ومقره روما.