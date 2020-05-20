باريس تدعو لمزيد من التنسيق الأوروبي بشأن إعادة فتح الحدود

دعت فرنسا إلى "مزيد من التنسيق" بشأن إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، بينما أعلنت بعض الدول الأعضاء اجراءات في هذا الاتجاه مع اقتراب موسم السياحة الصيفي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا، جان باتيست لوموان، لإذاعة "ار تي ال"، اليوم الأربعاء: "التنسيق ملحجدا وهذه ستكون رسالتي بعد ظهر اليوم خلال مؤتمر عبر الفيديو لوزراء السياحة الأوروبيين".
وأشار الوزير إلى أن الهدف هو إعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا بحوالي تاريخ 15 يونيو المقبل.
ويرى لوموان أن تخفيف الحدود يجب أن يتم على عدة مراحل، موضحا:"أولا سيكون هناك رفع جزئي، اعتمادا على الوضع الوبائي في الأراضي الأوروبية المختلفة، يليه رفع عام".
وأعلنت إيطاليا إعادة فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثالث من يونيو. فيما تسعى ألمانيا، من جانبها، إلى رفع قيود التنقل المفروضة على حدودها في منتصف يونيو.
كما تخطط خمس دول في وسط أوروبا (ألمانيا والنمسا وهنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك) لفتح الحدود المشتركة بينها في منتصف يونيو تقريبا.
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