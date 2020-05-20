ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 17568 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 804 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 17568 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 124 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى

قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأضاف السند أن من بين الحالات الجديدة 170 حالة لمواطنين كويتيين و 261 الهند و140 مصر و67 بنغلادش وباقي الحالات من جنسيات أخرى.

أما على صعيد المناطق الصحية فقد تم رصد 339 حالة من الحالات الجديدة في منطقة الفروانية الصحية و207 في الاحمدي و126 في حولي و86 في الجهراء و46 في العاصمة.

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وقال السند لا داعي للقلق

من ارتفاع الإصابات، مؤكدا أن معظم الحالات الأخيرة لا تعاني من الأعراض -ارتفاع الإصابات لا يزال وفق المعدل المتوقع والأمور لا تزال تحت السيطرة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء شفاء 204 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4885 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.