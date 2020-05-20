372 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 152 حالة لعمانيين، و220 حالة لغير عمانيين.
حالة، وعدد الوفيات 27 و1661 حالة تماثلت للشفاء.
وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 6043
وأهابت الوزارة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفةمنفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
كما شددت الوزارة على ضرورة المداومة علي تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي.
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