باحثون صينيون يتوصلون إلى علاج لكورونا بدون لقاح

كشف علماء صينيون عن دواء يُجرى اختباره في جامعة بكين، لديه القدرة على مهاجمة فيروس كورونا والقضاء عليه دون الحاجة إلى لقاح.
وقد تفشى كورونا لأول مرة في الصين، أواخر العام الماضي، قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم، مما دفع إلى سباق دولي للعثور على العلاجات واللقاحات.
ويقول العلماء إن الدواء الجديد لا يقلل فقط من وقت شفاء المصابين بالعدوى بل إنهيوفر أيضا مناعة قصيرة المدى ضد الفيروس، وفق ما أورده موقع “medicalxpress” المتخصص في الأخبار الطبية والصحية.
وصرح صني شيه، مدير مركز بكين للابتكار المتقدم لعلم الجينوم التابع للجامعة، لوكالة فرانس برس إن "الدواء كان ناجحا في مرحلة اختبار الحيوانات".
وأضاف شيه: "عندما قمنا بحقن الأجسام المضادة المحايدة في الفئران المصابة، بعدخمسة أيام تم تقليل الحمل الفيروسي بعامل 2500"، مما يعني أن هذا الدواء له تأثير علاجي".
ويستخدم الدواء الأجسام المضادة المحايدة، التي ينتجها الجهاز المناعي البشري لمنع الفيروس من إصابة الخلايا، التي أخذها فريق الباحثين من دم 60 مريضاً تم شفائهم من فيروس كورونا المستجد.
ويُجرى تطوير أكثر من 100 لقاح لكوفيد -19 على مستوى العالم، ونظراً لأن عملية تطوير اللقاح أكثر تطلباً، حيث قال شيه إنه يأمل في أن يكون الدواء الجديد وسيلة أسرع وأكثر كفاءة لوقف المسيرة العالمية للفيروس.
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