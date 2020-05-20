كورونا.. 3 وفيات جديدة جديدة بالكويت و311 إصابة جديدة في البحرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 04:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 04:23 مساءً - مشاركة

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وذكر المتحدث، عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي لآخر مستجدات فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19) أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الكلي 124 وفاة.

كما أكد شفاء 204 حالات جديدة من الفيروس، وبلغ إجمالي المتعافين 4885 حالة.

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البحرين تسجل 311 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ عدد الإصابات القائمة 4497 إصابة.

وأكدت ”الصحة“ عبر حساباتها في مواقع التواصل شفاء 370 مصابا من الفيروس، بإجمالي حالات تعاف وصلت إلى 3334 حالة،

وتخضع 9 حالات مصابة بالفيروس للعلاج في العناية المركزة من إجمالي 4488 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 وفاة.