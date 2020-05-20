إيران تواصل أنشطتها في الخليج رغم تحذير البحرية الأمريكية

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ونسبت الوكالة إلى مسؤول عسكري قوله: ”ستواصل الوحدات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج (الفارسي) وخليج عمان مهامها الاعتيادية وفقا للمبادئ المهنية كما كان الوضع في الماضي“.

وصدر التحذير الأمريكي للبحارة بعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تضايق سفن البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، ومقرها البحرين، في بيان، إن الهدف من الإشعار هو ”تعزيز السلامة وتقليل الغموض والحد من مخاطر سوء التقدير“.

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ويأتي هذا الإشعار في أعقاب حادثة وقعت الشهر الماضي عندما اقتربت 11 سفينة إيرانية من سفن البحرية وقوات خفر السواحل الأمريكية في الخليج، وهو ما وصفه الجيش الأمريكي بالسلوك ”الخطير والاستفزازي“.

وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية، وأعاد فرض العقوبات التي كبلت اقتصاد الجمهورية الإسلامية.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني قد قال الشهر الماضي إن طهران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض الأمن الإيراني للتهديد في الخليج.