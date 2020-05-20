تركيا تخفف قيود الحجر الصحي للعائدين من الخارج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 04:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 04:23 مساءً - مشاركة

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ويُمضي الأتراك العائدون من الخارج 14 يوماً قيد الحجر الصحي في مساكن للطلاب حيث تجري مراقبهم لرصد أي أعراض محتملة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

والآن سيخضع العائدون على متن رحلات جوية مجدولة لفحوص طبية ثم ستجري متابعتهم لمدة 14 يوماً وهم في منازلهم.