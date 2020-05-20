تركيا تخفف قيود الحجر الصحي للعائدين من الخارج

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ويُمضي الأتراك العائدون من الخارج 14 يوماً قيد الحجر الصحي في مساكن للطلاب حيث تجري مراقبهم لرصد أي أعراض محتملة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.
والآن سيخضع العائدون على متن رحلات جوية مجدولة لفحوص طبية ثم ستجري متابعتهم لمدة 14 يوماً وهم في منازلهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.