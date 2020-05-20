كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ألبانيا.. رئيس الوزراء يشيد بدعم الإمارات المتواصل لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، اليوم الثلاثاء، عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ولولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الدعم المتواصل لبلاده.

وقال إيدي راما: إن "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، سبق وأرسل قبل 20 عاماً مساعدات سخية للاجئين، الذين يعبرون الحدود بين ألبانيا وكوسوفو هرباً من حرب التطهير العرقي، التي كانوا يتعرضون إليها آنذاك".

وأضاف: أن الإمارات أرسلت دون أي طلب من ألبانيا طائرات مساعدات مؤخرا لدعم بلادنا في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، معرباً عن عميق شكره لدولة الإمارات، متمنيا لشعبها دوام الرخاء والتقدم.

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وكانت الإمارات، قد أرسلت في يوم 15 مايو الجاري، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا، ويستفيد من المساعدات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى الجمهورية اليونانية والسفير غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا السفير محمد مير الرئيسي: "يجمع ما بين الإمارات وألبانيا تاريخ من التعاون في مجال المبادرات الإنسانية، وتؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدة اليوم لألبانيا على موقفها الثابت في مد يد العون إلى البلدان التي تكافح جائحة كورونا".

وأضاف الرئيسي: أن حماية العاملين في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية وتعزيز الكفاح العالمي ضد الفيروس هما من أولويات دولة الإمارات.

وتعد الإمارات واحدة من أكبر الدول في العالم في تقديم المساعدات لاحتواء جائحة فيروس كورونا، إذ قدمت أكثر من 500 طن من المساعدات إلى 47 دولة.