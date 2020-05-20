كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تايلاند تحتجز 15 مهاجرا من الروهينجا لدخولهم بطريقة غير مشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة في تايلاند القبض على 15 من مسلمي الروهينجا بتهمة الدخول غير الشرعي للبلاد وتحقق في احتمال أن يكونوا ضحايا للاتجار بالبشر.

وقالت الشرطة، إن 12 من المعتقلين اعتقلوا في وقت متأخر يوم الثلاثاء وثلاثة آخرين صباح اليوم الأربعاء في ماي سوت التايلاندية بالقرب من جسر يفصل بين البلدين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وجميعهم من بوتيداونج، موطن أحد أكبر تجمعات مسلمي الروهينجا في ولاية راخين شمال غرب ميانمار.

وقال مدير شرطة منطقة ماي سوت فوبد سانج أرام لـ"رويترز" عبر الهاتف: "لقد اتهموا مبدئيا بتهمة الدخول غير المشروع بانتظار مزيد من الاستجواب لتحديد ما إذا كانوا ضحايا الاتجار بالبشر".

وأضاف "فوبد"، أن ثلاثة تايلانديين اعتقلوا أيضًا لتوفير سكن للمهاجرين غير الشرعيين.

وعرض التلفزيون المحلي مقطع فيديو لمجموعة من النساء من الروهينجا معظمهن جالسات على الأرض تستجوبهن الشرطة.

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وقال تشايافوك تشيانترانلوك، رئيس منطقة ماي سوت، إن المجموعة كانت تخطط للذهاب إلى ماليزيا عبر تايلاند.

وفر عدد هائل من الروهينجا من حملة عسكرية شنها الجيش عام 2017 في ولاية راخين البوذية التي قالت الأمم المتحدة، إنه تم تنفيذها بنية الإبادة الجماعية.

خاطر العديد من الروهينجا بالموت والمجاعة في رحلات القوارب الخطرة على أمل الوصول إلى ماليزيا ذات الغالبية المسلمة.

وتنفي ميانمار مزاعم بأن قواتها الأمنية ارتكبت فظائع ضدهم وتقول إنها كانت تقوم بعملية أمنية مشروعة ضد المسلحين الذين هاجموا مواقع للشرطة.

وتقول، إن الروهينجا مهاجرون غير شرعيين من جنوب آسيا. يعيش أكثر من مليون منهم الآن في مخيمات في بنغلاديش المجاورة، خائفة للغاية من العودة.