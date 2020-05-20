كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تضع خطط حدود ما بعد بريكست مع أيرلندا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها لا ترى حاجة إلى بنية تحتية جمركية جديدة مع أيرلندا الشمالية حيث كشفت عن مقترحاتها بشأن كيفية عمل الحدود مع المقاطعة العام المقبل عندما تنتهي فترة انتقالية مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج.

واعترفت الحكومة، مع ذلك: "ستكون هناك بعض الإجراءات الإضافية المحدودة على وصول البضائع إلى أيرلندا الشمالية."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت: "لن تكون هناك بنية تحتية جديدة للجمارك المادية ولا نرى حاجة لبناء أي منها. ومع ذلك، سنقوم بتوسيع بعض نقاط الدخول الحالية لسلع الأغذية الزراعية لتوفير ضوابط إضافية متناسبة."

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير ولديها حتى نهاية هذا العام للتفاوض على اتفاقية بشأن العلاقات المستقبلية أو بدء عام 2021 بدون اتفاقية تجارية تقول بعض الشركات إنها قد تسبب تأخيرات وارتباكًا باهظين على الحدود.

عرقلت أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة ولكنها تشترك في حدود برية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، أي اتفاق بين بريطانيا والكتلة حتى أواخر العام الماضي عندما وافق رئيس الوزراء بوريس جونسون على ما يسمى البروتوكول.

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ويقول الاتحاد الأوروبي، إن بروتوكول أيرلندا الشمالية يتطلب فحوصات جمركية وضوابط على بعض البضائع القادمة من البر الرئيسي لبريطانيا إلى المقاطعة في حال تم توجيهها إلى أيرلندا والسوق الموحدة للكتلة.

ووصف وزير مكتب مجلس الوزراء، مايكل جوف، المقترحات بأنها جوهر "نهج توافقي وعملي".

وقال: "إن تنفيذ البروتوكول بهذه الطريقة سيضمن قدرتنا على دعم الشركات والمواطنين، وحماية مكان أيرلندا الشمالية في المنطقة الجمركية في المملكة المتحدة مع الحفاظ على التزاماتنا تجاه السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

وقال جونسون مرارًا وتكرارًا، إنه في حين أن الحكومة ستلتزم بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول، إلا أنها لا ترى أن ذلك يتطلب فحوصات جديدة على السلع، قائلة، إنها تمتثل بالفعل لمتطلبات الحيوانات الحية والأغذية الزراعية.

لكن المسؤولين يقولون، إنه يجب أن تكون هناك نقاط تفتيش إضافية، وأصبح الاتحاد الأوروبي ينتقد بشكل متزايد رفض لندن شرح كيفية تعاملهم مع الحدود.