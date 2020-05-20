كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. أول جامعة تعلن تسليم جميع المحاضرات عبر الإنترنت العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة كامبريدج البريطانية، أن جميع محاضراتها سيتم تسليمها عبر الإنترنت خلال العام الدراسي المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، وبهذا تصبح واحدة من أولى الجامعات في العالم، التيتعلن هذ القرار، اليوم الأربعاء

وقالت الجامعة، التي أغلقت حرمها للطلاب في مارس بعد أن فرضت الحكومة البريطانية حظرًا صارمًا للحد من انتشار الفيروس، إن التدريس سيتم تسليمه تقريبًا حتى صيف 2021، على الرغم من أنه من المحتمل أن تتمكن بعض مجموعات التدريس الأصغر من تحدث شخصيا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الجامعة في بيان: "بالنظر إلى أنه من المحتمل أن تستمر الحاجة إلى التباعد الاجتماعي، فقد قررت الجامعة أنه لن تكون هناك محاضرات وجها لوجه خلال العام الدراسي المقبل".

وأضافت، أن القرار يمكن مراجعته بالاعتماد على التوجيه الرسمي للتعامل مع الفيروس.

وقال نائب رئيس الجامعة ستيفين توب في بيان الأسبوع الماضي: "يجب أن نكون جميعًا واقعيين... بشأن التحديات العالمية التي يشكلها الوباء. الحياة الجامعية هنا، كما في كل مكان، ستحتاج إلى التكيف."

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وقالت متحدثة باسم الجامعة البريطانية، إن إعلان كامبريدج بدا أنه أول إعلان في المملكة المتحدة يطبق على العام بأكمله.

قررت جامعة ولاية كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، جعل دروس فصل الخريف افتراضية، وهي واحدة من الأولى في الولايات المتحدة تفعل ذلك، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

وقال وزير الجامعات البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، إن المؤسسات لا تزال تستطيع تحصيل رسوم الدراسة الكاملة البالغة 9،250 جنيه استرليني (11،320 دولار أمريكي) طالما أنها حافظت على مستويات عالية من التدريس عبر الإنترنت.

وأبلغت نيكولا داندريدج، الرئيسة التنفيذية لمكتب مراقبة الطلاب بالجامعة، المشرعين يوم الاثنين، أن الطلاب بحاجة إلى معرفة التعليم الذي سيقدمونه قبل قبولهم للأماكن.

وقالت: "ما لا نريد أن نراه هو وعود بأن كل شيء سيعود إلى طبيعته - تجربة في الحرم الجامعي - عندما يتبين أن الأمر ليس كذلك".