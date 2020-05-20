كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان.. وفاة أول إصابة بفيروس كورونا لشخص سياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي نائبًا باكستانيًا محليًا، اليوم الأربعاء، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما يمثل أول حالة وفاة لشخص سياسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بسبب المرض في الوقت الذي رفعت فيه باكستان حظرها على مستوى البلاد، حسبما أعلن مسؤولي مستشفيات.

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى مايو، الدكتور أسد أسلم، لوكالة "رويترز"، إن شاهين رضا، 65 عامًا، عضوة في الجمعية الإقليمية للبنجاب، أكبر مقاطعة في البلاد، توفيت في مدينة لاهور الشرقية.

سجلت باكستان 45898 إصابة بالعدوى و985 حالة وفاة حتى الآن من أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن فيروس كورونا. شهد يوم الثلاثاء معظم الوفيات في يوم واحد، عند 46.

وقال أسلم: "تم إدخالها إلى مستشفى في 17 مايو، وتم نقلها إلى مستشفى مايو يوم الاثنين، حيث ثبتت إصابتها بالفيروس".

تنتمي رضا إلى الحزب الحاكم لرئيس الوزراء عمران خان وانتخبت في مقعد محجوز للنساء. وقالت وزيرة الصحة في البنجاب ياسمين راشد، وهي من نفس الحزب، إن رضا كانت تزور مراكز الحجر الصحي في المحافظة لإجراء فحوصات وإنها نجت من مرض السرطان.

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وفي الوقت نفسه، على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات، واصلت باكستان فتح البلاد اليوم الأربعاء، مع استئناف عمليات القطارات عبر البلاد بعد شهرين تقريبًا.

يمثل توقيت إعادة التشغيل تحديًا للسلطات مع عطلة عيد الفطر عند المسلمين، والتي تصادف نهاية شهر رمضان المبارك، بسبب سقوطها يوم الأحد أو الاثنين، رهنًا برؤية القمر الجديد - مما يعني عشرات سوف يتطلع الآلاف من الناس إلى ركوب القطارات إلى مدنهم الأصلية.

وقالت سلطات السكك الحديدية لـ"رويترز"، إن الحجوزات اقتصرت على 60٪ من طاقتها لضمان التباعد الاجتماعي. بيعت التذاكر بعد فترة وجيزة من توافرها.

وقال قوراتول العين، مدير العلاقات العامة بالسكك الحديدية الباكستانية لـ"رويترز": "تم توفير بوابات تعقيم ومقاييس حرارة ومطهرات لجميع محطات السكك الحديدية" مضيفًا أنه لن يسمح لأي مسافر لديه درجة حرارة أو لا يرتدي قناع بالسفر.