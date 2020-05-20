كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ثالث دولة أفريقية تعلن انتصارها وخلوها من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جزر سيشل، اليوم الأربعاء، عن التحاقها بكلٍ من جزر موريشيوس وإريتريا، حيث أصبحت ثالث دولة أفريقية تتمكن من التخلص من فيروس كورونا، والدولة رقم 13 على مستوى العالم التي تنجح في ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن مفوض شؤون الصحة العامة جودي جيديون، أنه ثبتت سلبية تحاليل فيروس كورونا لآخر مريض بالفيروس.

وأضاف جيديون، أن جزر سيشل لم تسجل أى حالات إصابة جديدة بالفيروس منذ الخامس من أبريل

الماضي.

وأشار إلى أنه مازال يتعين على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتجنب اندلاع موجة جديدة من الإصابات.

Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.