كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت: تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ‏وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 17568.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها.

وكانت قد أعلنت الحكومة الكويتية، الجمعة الماضية، عن أن الحظر الشامل يمثل "المرحلة الأخيرة في احتواء فيروس كورونا، قبل العودة إلى الحياة تدريجيا.

وأكد وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن الحظر الشامل، يمثل المرحلة الأخيرة من الإجراءات الحكومية بخصوص احتواء كورونا، لافتا إلى أنه سيستمر حتى ما بعد عيد الفطر.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.