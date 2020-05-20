كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. رئيس الوزراء يتعهد بتتبع مسار المشتبه في اتصالهم بحالات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، بأن برنامجًا لتتبع وتعقب أولئك المشتبه في أنهم على اتصال بأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد سيتم تنفيذه بحلول 1 يونيو.

وقال "جونسون"، إن الحكومة كانت ستجند 25000 متتبع بحلول بداية الشهر المقبل، قادرة على تتبع 10،000 حالة جديدة في اليوم، عندما يصل العدد الإجمالي للاختبارات اليومية إلى 200.000، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأبلغ "جونسون" البرلمان في تبادلات مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر: "لدينا ثقة متزايدة بأننا سوف نجري اختبارًا وتتبعًا للتغلب على العالم ونعم سيتم إجراؤه بحلول 1 يونيو".

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وأخبر "ستارمر"، في البداية، أنه واثق من أنه سيكون ساريًا بحلول ذلك التاريخ إذا تم استيفاء الشروط الأخرى وأنه "مؤقت تمامًا".

وقد اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأحد 17 مايو، بأن هناك إحباطًا عامًا من الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من إغلاق فيروس كورونا المستجد بعد انتقادات واسعة النطاق للقواعد الجديدة، والتي اعترف بأنها أكثر تعقيدًا.

كما أشار استطلاع أجرته صحيفة "الأوبزرفر" إلى عدم الرضا المتزايد عن تعامل "جونسون" مع الأزمة، فقد كتب في صحيفة "ميل أون صنداي": "أتفهم أن الناس سيشعرون بالإحباط من بعض القواعد الجديدة"، كما أوردت وكالة "رويترز".