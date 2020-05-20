كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى غامبيا لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

هذا ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 4 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في السنغال عمر المهيري: "تقديم المساعدة إلى غامبيا اليوم يعد جزءاً من المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أفريقيا".

وأضاف المهيري: "حماية العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم هي ركيزة أساسية لدى دولة الإمارات لمساعدة الدول الأخرى على مواجهة هذه الأزمة".

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 627 طناً من المساعدات لأكثر من 52 دولة، استفاد منها نحو 627 ألفا من المهنيين الطبيين.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.