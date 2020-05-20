كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أقوى إعصار في أكثر من عقد يضرب الهند وبنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب إعصار قوي شرق الهند وبنجلادش المجاورة، اليوم الأربعاء، بأمطار غزيرة ورياح وأمواج مع إجلاء ملايين الأشخاص من هناك، في عملية معقدة بسبب الحملة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية في نشرة في الساعة 3 مساءً، إن إعصار أمفان بدأ يتحرك إلى الداخل. (0930 بتوقيت جرينتش)، بعد اختمار لعدة أيام في خليج البنغال لتصبح واحدة من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة في حوالي عقد من الزمان، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤولون في ولايتي أوديشا والبنغال الغربية في الهند، إن رياحا قوية مزقت الأسطح واقتلعت الأشجار وعمدت أعمدة الكهرباء وأصابت إمدادات الطاقة في بعض المناطق.

وفي بنجلادش، قال الوزير الصغير لإدارة الكوارث إنامور رحمن، إن نحو 2.4 مليون شخص في أكثر المناطق ضعفًا تحولوا إلى أكثر من 15 ألف مأوى للعواصف.

وأضاف "رحمن": "لقد كان من الصعب إجلاء الأشخاص مع الحفاظ على التباعد. لقد ضاعفنا عدد مراكز الإعصار لضمان الابتعاد الآمن والنظافة".

وقال مسؤولون من بنجلادش، إنهم نقلوا مئات اللاجئين الروهينجا من ميانمار، الذين يعيشون في جزيرة معرضة للفيضانات في خليج البنغال، إلى ملاجئ العواصف.

وذكر مسؤولون، أن المحاصيل القائمة قد تتضرر وتجرف مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة. وكان المزارعون يساعدون في نقل الإنتاج ومئات الآلاف من حيوانات المزرعة إلى أرض أعلى.

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وقال ميزانور خان خان، المسؤول الكبير بوزارة الزراعة في بنجلادش عن العاصفة: "لحسن الحظ، تم تقريبًا حصاد محصول الأرز. لا يزال بإمكانها ترك أثر الدمار".

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الهندية، إن السلطات في غرب البنغال وأوديشا كافحت لإيواء الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مع استخدام الملاجئ كمراكز للحجر الصحي لفيروسات كورونا.

ويجري إعداد ملاجئ إضافية في الأسواق والمباني الحكومية مع مخصصات للمسافة الاجتماعية، بينما توزع الأقنعة على القرويين.

وقالت الشرطة في ولاية البنغال الغربية، إن بعض الناس لا يرغبون في الذهاب إلى الملاجئ لأنهم يخشون من الإصابة بالفيروس وأن الكثير منهم يرفضون ترك ماشيتهم.

وقال مسؤول كبير في الشرطة في كولكاتا عاصمة بنغال الغربية: "لقد اضطررنا حرفيًا إلى إجبار الناس على ترك منازلهم وجعلهم يرتدون الكمامات ووضعهم في المباني الحكومية".

وقال مونورانجان، أحد سكان جزيرة تشوتو مولاخالي في منطقة ساندربانز في دلتا نهر الغانج التي من المتوقع أن تتحمل وطأة العاصفة، إن العاصفة يمكن أن تدمر مخزون الأرز.

وأضاف: "نحن نصلي فقط لكي تنتهي هذه الليلة".