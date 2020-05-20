كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح جميع الولايات الأمريكية على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
للمرة الأولى منذ أن بدأ المسؤولون الأمريكيون في تنفيذ عمليات إغلاق واسعة النطاق لإبطاء انتشار الفيروس التاجي، أعيد فتح جميع الولايات الخمسين جزئيًا الآن، وفقا لما أوردته شبكة "سي أن أن".
يوم الأربعاء، أصبحت ولاية كونيتيكت هي الدولة الأخيرة التي بدأت في رفع القيود، مما سمح الآن لمحلات البيع بالتجزئة والمطاعم بإعادة فتح أبوابها.
قامت بعض الولايات، بما في ذلك جورجيا وتكساس، بتنفيذ خطط إعادة فتح عدوانية.
ولا تزال العديد من المدن تحت أوامر البقاء في المنزل، وفي بالتيمور، لا تزال التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص محظورة ولا تزال متاجر البيع بالتجزئة مغلقة.
فيما يحذر الخبراء من أن الخطر لم ينته بعد، حيث يقول مسؤولو الصحة، إن الأمريكيين ما زالوا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس القابل للانتقال الشديد وأحيانًا القاتل.
وقالت الدكتورة ليانا وين، مفوضة الصحة السابقة في مدينة بالتيمور، لشبكة CNN مساء الثلاثاء: "الشيء الوحيد الذي أبقى هذا الفيروس المعدي تحت السيطرة هو محافظة كل منا على هذه المسافة الجسدية".
وحذر الخبراء من أن رفع القيود قبل الأوان قد يعني موت آلاف آخرين من الأمريكيين، وقد يتسبب في ارتفاع ثانٍ في حالات في أجزاء من البلاد.
وتقع المسؤولية الآن على عاتق الأفراد للالتزام بالمبادئ التوجيهية وممارسة التباعد الاجتماعي الآمن والتكيف مع العادات الجديدة للحفاظ على أنفسهم ومن حولهم في أمان.