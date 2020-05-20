كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح جميع الولايات الأمريكية على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للمرة الأولى منذ أن بدأ المسؤولون الأمريكيون في تنفيذ عمليات إغلاق واسعة النطاق لإبطاء انتشار الفيروس التاجي، أعيد فتح جميع الولايات الخمسين جزئيًا الآن، وفقا لما أوردته شبكة "سي أن أن".

يوم الأربعاء، أصبحت ولاية كونيتيكت هي الدولة الأخيرة التي بدأت في رفع القيود، مما سمح الآن لمحلات البيع بالتجزئة والمطاعم بإعادة فتح أبوابها.



قامت بعض الولايات، بما في ذلك جورجيا وتكساس، بتنفيذ خطط إعادة فتح عدوانية.