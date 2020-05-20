أعلى محكمة تركية تبرئ "إرهابيا" نقل مسلحين لسوريا

الأربعاء 20 مايو 2020

ألغت أعلى محكمة تركية إدانة مهرب ساعد مسلحي تنظيم داعش في العبور إلى سوريا، وذلك في اتهامات تتعلق بالإرهاب وجهتها ضده محكمة ابتدائية .. وفق “العين“.



وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن أعضاء الغرفة السادسة عشرة لمحكمة الاستئناف العليا، المختصة بمراجعة الإدانات المتعلقة بالإرهاب، قضوا بالإجماع في 12 يوليو/تموز العام 2018 بإلغاء إدانة مهرب، لم يذكر اسمه، في اتهامه بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي.

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في المقابل، أيدت المحكمة العليا الإدانة في الاتهامات المتعلقة بالتهريب، لكنها تحمل عقوبة أخف بموجب القانون التركي ولا تنفذ في عديد من القضايا.

في أبريل/نيسان عام 2020، صدقت تركيا أيضًا على مشروع قانون جديد لتقليص العقوبة أمام مهربي البشر المدانين، وتزامنت تلك الخطوة مع حشد الحكومة التركية للمهاجرين السوريين وغيرهم أمام الحدود اليونانية بغية تهديد الاتحاد الأوروبي.

وفي تلك القضية تحديدًا، كان المهرب ينقل عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي إلى الحدود السورية التركية عبر مركبات مقابل المال عندما ألقي القبض عليه وعناصر من التنظيم.