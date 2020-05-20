شكرا لقرائتكم خبر عن 804 إصابات جديدة بكورونا و3 وفيات في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت 804 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 17568 حالة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنها سجّلت 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 124 حالة، مبينةً أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم

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