النفط تتكفل بعلاج الشاعر عبد الحسين فرج وتوفر له كرسي كهربائي متحرك

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن تكفلها بنفقات علاج الشاعر عبد الحسين فرج كاتب قصيدة "نحن لانهزم منا عطاء الدم" وتوفر له كرسي كهربائي متحرك.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365، إن "وزارة النفط ومن خلال اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي والقوات الأمنية تكفلت بنفقات العلاج للشاعر الكبير وتوفير كرسي كهربائي متحرك له تكريماً وتقديراً لعطاءه ومنجزه الأدبي".

وأضاف أن "هذا الامر يأتي ذلك بعد مناشدة رابطة مبدعي (مدينة الثورة) للجهات الصحية والحكومية بانقاذ حياة الشاعر الكبير الذي يعاني من ظروف صحية حرجة"، مشيراً أن "وفدا وزارياً برئاسة رئيس اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي يضم المتحدث بإسم الوزارة وعددا من أعضاء اللجنة سيقوم بزيارة الشاعر عبد الحسين فرج وتفقد حالته الصحية وتلبية احتياجاته".