ترامب: تسجيلنا أكبر عدد من الإصابات بكورونا عالمياً 'وسام شرف' لنا

وقال ترامب في أول اجتماع حكومي منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد: "كما تعلمون، عندما يقال أننا نتصدر العالم من حيث عدد الإصابات فهذا يعني أننا نجري عددا أكبر من اختبارات الكشف، مقارنة بغيرنا".

وأضاف: "أعتبر هذا الأمر باعثا على الاحترام، لأنه يدل على أن فحوصاتنا أفضل بكثير".



وأوضح ترامب: "لهذا أنا أعتبر ذلك وسام شرف، وتقديرا عظيما لقدرتنا على الاختبار وللجهود التي تبذلها الأطقم الصحية".

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، 1528661 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 91938 حالة وفاة، وهذا ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.