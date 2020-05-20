ترامب: تسجيلنا أكبر عدد من الإصابات بكورونا عالمياً 'وسام شرف' لنا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسجيل الولايات المتحدة لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأنه "وسام شرف" يفتخر به.
وأضاف: "أعتبر هذا الأمر باعثا على الاحترام، لأنه يدل على أن فحوصاتنا أفضل بكثير".
وأوضح ترامب: "لهذا أنا أعتبر ذلك وسام شرف، وتقديرا عظيما لقدرتنا على الاختبار وللجهود التي تبذلها الأطقم الصحية".
وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، 1528661 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 91938 حالة وفاة، وهذا ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.
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