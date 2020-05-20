أمانة بغداد: غداً اعادة افتتاح الجزء المغلق من شارع ابو نؤاس

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن اعادة افتتاح الجزء المغلق من شارع ابو نؤاس وسط العاصمة يوم غد الخميس.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة المشاريع تمكنت من انجاز اعمال التخسف والهطول الارضي الحاصل في شارع ابو نؤاس وسبب قطع الشارع للمقطع القريب من جسر الجمهورية خلال الفترة الماضية".
وأضاف البيان أن "دائرة المشاريع تمكنت من انجاز العمل من خلال استبدال التربة ودك الركائز الكونكريتية لتثبيت التربة بالاضافة الى صب الكونكريت المسلح وفرش وحدل الارض ومن ثم الاكساء بعدة طبقات من الاسفلت"، مشيراً الى أنه "سيتم اعادة فتح الطريق امام حركة السير والمرور مساء غد الخميس وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
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