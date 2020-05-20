خلال يوم واحد.. تسجيل 2691 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها في "تويتر" انه "تم تسجيل (2691) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مبينة أنه "تم تسجيل (10) حالات وفاة".
وأضافت أنه "تم تسجيل (1844) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة".
وأضافت أنه "تم تسجيل (1844) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة".
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