خلال يوم واحد.. تسجيل 2691 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها في "تويتر" انه "تم تسجيل (2691) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مبينة أنه "تم تسجيل (10) حالات وفاة".

وأضافت أنه "تم تسجيل (1844) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة".

