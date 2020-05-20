نائب يكشف عن ضغوط على الكاظمي بشأن الوزارات المتبقية

كشف النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية علي البديري، الاربعاء، عن وجود ضغوط قوية من بعض الأطراف السياسية على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتثبيت المحاصصة في الوزارات السبع المتبقية، فيما أشار إلى أن الكاظمي ما زال رافضا بقوة لتلك الضغوط كونها لا تنسجم مع مطالب الجماهير ودعوات المرجعية.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سعى جاهدا لاستكمال الكابينة الوزارية قبل عطلة عيد الفطر، لكن الضغوط وإصرار بعض الأطراف السياسية على تثبيت مبدأ المحاصصة الحزبية، حال دون الاتفاق على أسماء محددة لمرشحي الوزارات السبع المتبقية بغية تمريرها في وقت قريب"، مشيرا الى ان "تمسك الكاظمي بالصفات التي طالبت بها المرجعية والمتظاهرين للمرشحين كانت الاساس في ثبات موقفه وعدم الرضوخ لتلك الضغوط".



وأضاف البديري، أن "القوى السياسية عليها ان تعي جيدا خطورة الموقف والأزمات التي يعيشها البلد من عدة نواحي، خاصة أن الحكومة الحالية لديها واجبات محددة وتنسجم مع المطالب الشعبية، بالتالي فان تلك القوى السياسية عليها تقديم التنازلات والابتعاد عن السياسات السابقة التي كانت سببا فيما وصل اليه البلد من تردي بالخدمات وتراجع في شتى القطاعات".