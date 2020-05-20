شكرا لقرائتكم ترمب: الصين تسببت بمقتل مئات الآلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مجددا، لم يستطع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمالك أعصابه تجاه بيان صدر من الصين يوزع المسؤولية على الجميع بتفشي فيروس كورونا المستجد، ويستثني بكين.

وعبر تويتر، نشر ترمب، الأربعاء، تغريدة أكد فيها أن إلقاء المسؤولية على الجميع بانتشار الوباء الذي قتل مئات الآلاف حتى اليوم، أمر أحمق، بحسب تعبيره، مؤكدا أن السبب بما يحدث للعالم يعود إلى عدم كفاءة الصين بإدراة الأزمة.

وأضاف ترمب أن عدم الكفاءة حصرا هو السبب وراء القتل الجماعي الذي شهدته الدول جراء كوفيد 19.

وقال الرئيس: "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، أكون ممتنا لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".

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توتر لم يهدأ

يشار إلى أن التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين لم يهدأ منذ أشهر على خلفية الوباء الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، بل يأتي كل يوم بفصل جديد.

فقد تسلل هذا الخلاف المحتدم والاتهامات المتبادلة بين البلدين إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، حيث تبادل المبعوثان الصيني والأميركي الانتقادات اللاذعة علنا بشأن الزعامة العالمية.

ففي حين دعت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة كيلي كرافت الصين إلى "البرهنة على ادعائها بالزعامة العالمية في مكافحة كوفيد-19" من خلال دعم "قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود" إلى سوريا، رد السفير الصيني لدى المنظمة الدولية تشانغ جون، قائلاً إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس "والكف عن ممارسة ألعاب سياسية والتركيز حقا على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل عن مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى".

يأتي هذا الفصل الجديد ضمن "الحرب الكلامية" المستعرة منذ أشهر بين البلدين، حيث تشكك الولايات المتحدة في شفافية الصين بشأن تفشي الفيروس.

وفي الشهر الماضي، علقت واشنطن المخصصات المالية التي تقدمها لمنظمةالصحة العالمية متهمة إياها بالترويج ‭‭"‬‬للتضليل" الصيني، في حين نفت المنظمة العالمية الاتهام وقالت الصين إنها تتحلى بالشفافية.

كورونا من أميركا

فيتو.. و319000 ضحية خلفها كورونا

ومساء أمس، أدت المواجهة بين الدولتين اللتين تمتلكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي إلى تعثر المساعي التي يقوم بها المجلس منذ أشهر للاتفاق على قرار يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في أنحاء المعمورة حتى يتسنى للعالم التركيز على مواجهة الجائحة، التي أصابت أكثر من 4.8 مليون شخص وأودت بحياة ما يزيد عن 319000 في أنحاء العالم.