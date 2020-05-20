شكرا لقرائتكم مرتزقة سوريون: نقلونا عبر مطار غازي عنتاب إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستمر تركيا في إغراق ليبيا بـ "المرتزقة" والمقاتلين السوريين، من أجل القتال إلى جانب فصائل الوفاق في وجه الجيش الليبي، رغم توقيعها اتفاقاً دولياً في برلين يقضي بعدم التدخل في الشؤون الليبية.

كاميرا "العربية"، التقت عددا من المرتزقة السوريين في ليبيا وقد أدلوا بشهاداتهم عن تجنيدهم إلى جانب قوات الوفاق.

وكشف أحدهم كيفية نقلهم إلى ليبيا وقال "نقلونا من الحدود السورية التركية بحافلات وبعد ساعتين ونصف وصلنا إلى مطار غازي عنتاب التركي في طائرة شحن عسكرية تحمل جنودا".

فيما قال آخر إن "الرئيس التركي يطلب من رجاله وقواته الخاصة، التواصل مع قيادات سورية لإجبار الشباب على القتال في ليبيا وفق عقود تمتد لثلاثة أشهر وبعدها نعود لسوريا وفق اتفاق مع حكومة الوفاق".

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مرتزق سوري أكد للعربية أنه يقاتل إلى جانب قوات الوفاق وفق عقد لمدة 3 أشهر

هذا وبلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن، نحو 9600 بينهم مجموعة غير سورية، في حين أبلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3300 مجند، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يشار إلى وجود نحو 180 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 والـ 18 غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف مقاتلي تركيا جراء المعارك الدائرة على محاور عدة في ليبيا إلى إلى 304 مقاتلين بينهم 17 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وينتمي معظم القتلى لفصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".