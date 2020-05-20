رئيس وزراء النيبال يتهم الوافدين من الهند بنشر فيروس كورونا في البلاد

اتهم رئيس وزراء ​النيبال​ كيه بي أولي، ​الهند​ بالتسبب في انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في بلاده، مشيرًا إلى "صعوبة السيطرة على الفيروس بسبب تدفق الأفراد القادمين من الخارج".

ولفت أولي إلى أن "الوافدين من الهند عبر القنوات غير الشرعية ينشرون الوباء في البلاد"، منوّهًا بأن "الفيروس في الهند أكثر فتكًا مما كان عليه في ​الصين​ و​إيطاليا​ إذ يتعرض المزيد للإصابة". وحمّل عدد من الممثلين المحليين وقادة الأحزاب مسؤولية جلب الأفراد من الهند دون إخضاعهم للفحوص المناسبة.

وكانت سلطات الصحة النيبالية سجلت قرابة 400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالتي وفاة.